Samles om dalen

NRKs sommertog skal ha stopp på Dombås, Vinstra og Ringebu. Den røde tråd gjennom synligheten TV-sendingen "Sommeråpent" gir, skal være de gode kvaliteter Gudbrandsdalen har som en helhet. På samme måte som Mjøsa var det under fjorårets sommeråpent fra Lillehammer.

- Vi skal være stolte over det kan vise fram. NRK skal få kunne plukke det de vil av alt det flotte vi har å tilby her i dalen, sier Ove Gjesdal, reiselivssjef i selskapet Visit Lillehammer som har tatt på seg ansvaret for markedsføringen i forbindelse med sommertogets besøk.

Egen #hæsjtag

#ektedøl blir emneknaggen der folk kan sende inn bilder og video under NRKs tv-sendinger minutt for minutt og under live-sendingene fra stasjonene Vinstra og Dombås.

- Sosiale medier blir vår hovedkanal opp mot og under sommertogets besøk. Via emneknaggen #ektedøl håper vi folk bidrar med en masse bilder og videoer som kan gjenspeile og fortelle tv-seerne hvor flott og mangfoldig Gudbrandsdalen er. Har du noe ekstra spesielt du ønsker å bidra med i forkant, så kontakt oss gjerne så bringer vi det videre til NRK, sier Karen Lauvålien i Visit Lillehammer. Hun lover opplevelsespremier til de beste bildene.

- Finn på noe spektakulært. Det liker vi og det liker NRK, er hennes oppfordring til dølafolket.

God markedsføring

Mandag var de ivolverte samlet på Vinstra stasjon for å presentere deler av programmet for sommertogets stopp og tv-sendinger. Dombås vil basere mye av sin fokus på Dovrefjell og Nasjonalparkriket. Nord-Fron vil markedsføre Peer Gynt og lokalmat.

- 80 prosent av våre arealer er vernet, så da er det naturlig at våre fjellområder får den tyngste markedsføringen og presentasjonen, sier Dovres ordfører, Bengt Fasteraune.

- Vinstra er midt i Peer Gynts rike og det er naturlig at det blir gjort synlig for tv-seerne. Men mye annet vil skje, sa ordfører Støstad, som også røpet at det vil bli et verdensrekordforsøk under sommertogets stopp den 11. juli - uten å si nøyktig hva.

Den 12. juni vil Sommertoget stoppe på Ringebu stasjon i 10 minutter, uten at de er lovet tv-sending fra denne stoppen.

- Vi skal gjøre det så spektakulært på Ringebu stasjon, at de er nødt til å filme det, sier en offensiv Anne Vestad i Ringebu Markedsforening.

Dølen kommer med et mer detaljert program i torsdagens papirutgave.