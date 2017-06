Dølen lanserer eavis og plussløsning

Denne veka lanserer nemleg Dølen etterlengta eAvis og komplettløsning.

Det betyr at våre abonnentar nå får moglegheit til å lese avisa på mobiltelefon, nettbrett eller på datamaskina, i tillegg til at sakane våre blir lagt ut på dolen.no med merkinga "Abonnent".

Meir "på"

- For abonnentane våre betyr det at dei kjem til å oppleve ei avis som er enda meir aktuell og til stades kontinuerleg gjennom døgnet, seier redaktør Bjørn Sletten.

- Ved at vi nå endeleg kan ta oss betalt også på nett, treng vi ikkje lenger å sitte å "vente" til torsdag med å få ut dei gode sakene våre. Det blir eit pluss, både for oss og ikkje minst for lesarane våre, seier han.

Samtidig betyr det at dei som til nå har vore "gratispassasjerar" hos Dølen, ved å halde seg oppdatert på nyheitsbiletet i Midtdalen gjennom nettavisa, nå må bli abonentar dersom dei ønskjer å halde fram med å lese nyheiter frå Ringebu, Nord- og Sør-Fron.

- Det kan vera at enkelte vil reagere på at ein nå må betale for seg. Men det er nå eingong slik at vi som alle andre bedrifter treng inntekter, og dei får vi, mellom anna frå våre abonnentar. Vi har gitt bort altfor mykje gratis altfor lenge, seier redaktøren.

