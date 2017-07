Kongeparet ferierer i dalen

Kongeparet og venner av dem skal tilbringe ei hel uke på Prinsehytta i Sikkilsdalen, får Dølen opplyst.

Bad og toalett

Prinsehytta er for øvrig blitt oppgradert i sommer. Det er blitt anrettet bad og toalett i hytta, noe det ikke tidligere har vært. Lokale entreprenører har utført jobben. For vel en ukes tid siden var dronningen på Prinsehytta fra en dag til neste dag for å sjekke arbeidet med nytt bad og toalett.

Jakt til høsten

Kongeparet skal bare slappe av og gå turer i Sikkilsdalen, der de er lommekjente fra tidligere. Kongen skal for øvrig også til høsten jakte elg igjen i Sikkilsdalen. I fjor var dronninga på rypejakt i Sikkilsdalen, men det er ukjent om hun skal gjenta det i høst.