Fra torv til tak

Vestsida gamle fotballarena, Furulund Stadion, er nå regulert som forretningsområde. Den gode grasmatta blir tatt vare på og gjenbrukt som torvtak på eksklusive hytter.

Klargjør nytt forretningsområde Grunnarbeidet ved Furulund forretningsområde i Lomoen, er i gang.

Grasmatte med minner

- Dette graset er av knakende god kvalitet og vil bli å finne på eksklusive hytter i Gudbrandsdalen, Hallingdal og Hemsedal. Fem tusen kvadratmeter blir voldsomt mange hytter det, sier Håkon Engen i firmaet Toftemoe Naturtorv, som har kjøpt gressmatta på begge de to vestsidabanene. Han kan fortelle at det har vært lokale kunder på tråden som kunne tenkt seg en kvadratmeter eller to som et minne fra fotballbanen på Furulund stadion i Sorperoa.

-Et par tidligere fotballsparkere på Vestsida hadde ønske om å få brukt en del av torva som plen i hagen sin. Det var vist et gras som var fylt med minner fra der de hadde briljert noe voldsomt i Vetsidas grønne trøyer. Jeg lovte i fall å ta godt vare på Vestsida-matta og behandle den med andakt, humrer Engen fra Dovre.