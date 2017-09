River ned og bygger nytt

Kolonialen i Nedregate på Vinstra driftes som en pub med levende musikk, baravdeling og inngjerdet fortausrestaurant.

- Kolonialen skal gjennom en ombygging og oppussing som vil gjøre utestedet både bedre og større, sier innehaver og eier av Kolonialen, Vegard Dybvadskog.

Egen disco-avdeling

Ombyggingen vil blant annet medføre at utestedet får egen disco-avdeling. Ellers blir inndelingen som før med pubavdeling, baravdeling og utrestaurant.

- Diskotek eksisterer ikke lenger her i dalen, og utelivsungdommen har etterspurt et slikt tilbud. Så vi river ned en vegg og lager en egen diskotekavdeling i nabolokalene som fram til nå har vært brukt som lager. Ombyggingen vil også medføre at vi får en ny garderobe og flere toaletter, forteller Dybvadskog som regner med å være ferdig med ombyggingen i februar.

Stenger ikke

Ombyggingsplanene medfører blant annet at lokalene i framtida skal kunne deles inn og brukes mer fleksibelt.

- Det har vært utallige prosjekteringer og planer for hvordan det kunne bygges om. Nå har vi bestemt oss, og vi håper vi skal klare å drive normalt drift under ombyggingen. Det er viktig å holde de faste åpningstidene våre også i byggeperioden, selv om det kanskje er mulig at vi må stenge et par, tre dager fram mot åpningshelga i vinter. Da blir det i alle fall en skikkelig nyåpningsfest, lover puverten i Nedregate på Vinstra.

Kolonialen har søkt Nord-Fron kommune om et næringstilskudd på 150 000 kroner i forbindelse med ombyggingen.