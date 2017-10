Stenges nok en gang

I sommer var kunstgrasbanen i Kåja på Vinstra stengt i flere uker etter at kommunen fikk medhold i et reklamasjonskrav på kunstgrasdekket. Nytt kunstgras med granulatkuler ble lagt, men nå viser det seg at granulatkulene som ble lagt i kunstgraset, ikke holder mål.

- Det er rett og slett feilvare og av dårlig kvalitet, sier banesjef i Kåja, Ove Åsen.

Algeoppblomstring i fiskevann Et fiskevann på Sødorpfjellet blir satt på Fylkesmannens observasjonsliste.

To ganger feilvare

Banesjef Åsen hadde håp om at banen kunne åpne på fredag, men det går ikke. Den første forsendelsen av granulatkuler som ankom var nok en feilvare, samt i sekker som revnet og umuliggjorde påstrøing i kunstgraset. Den neste foresendelsen var i riktige sekker, men også der var granulatkulene feilvare og ikke av riktig kvalitet.

- Disse to leveransene kom i fra en svensk fabrikk, og de får nå ikke flere sjanser. Fredag kommer det tre trailere med riktige granulatkuler fra en fabrikk i Danmark. Forhåpentligvis er det riktig vare denne gang. Leverandøren har tatt på seg alt ansvar og arbeidet, så dette medfører ingen kommunal kostnad. Kun ekstraarbeid og utsettelse av åpning, og vi har måttet flytte søndagens fotballkamp på kunstgrasbanen til Vestsidas bane, forteller Åsen til Dølen.