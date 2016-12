Fusjonerer videre

I 2013 kjøpte Vinstra elektro og GE selskapet Elnett Energi AS. Nå fusjonerer de dette selskapet med TrønderEnergi Elektro AS. Det nye selskapet blir etablert med rundt 70 ansatte og har målsetning om en omsetning på 130-140 millioner i 2017. Det nye selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim, og vil bli eid av Elnett Energi AS med 51 prosent og TrønderEnergi 49 prosent.

Det grønne skiftet

Forretningsstrategien er lagt med tanke på at modernisering, ny teknologi og klimapolitikk fører til at flere samfunnsområder elektrifiseres. Ved å fusjonere tar Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro grep for styrke posisjonen sin inn mot dette voksende markedet.

– Vi skal bygge en nasjonal energientreprenør med hovedbase i Midt-Norge. Fusjonen av de sterke miljøene i disse selskapene, setter oss i posisjon til å kunne få dette til, sier Tore Sæthersmoen, styreleder i Elnett Energi AS og Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi – morselskapet til TrønderEnergi Elektro AS.

Elnett Energi AS er etablert i markedet for montasje av trafostasjoner i sentral- og regionalnettet, mens TrønderEnergi Elektro er leverandør innenfor veilys og områdebelysning.

– Det nye selskapet skal utvikle dette videre og vil få en størrelse, kompetanse og leveringsevne som gir oss en sterk konkurransekraft, sier Alf Egil Husby, som skal lede det nye selskapet der GE og Vinstra elektro blir majoriteseiere.

Lokalt eierskap

Styreleder i Elnett Energi og eier av Vinstra elektro, Tore Sæthersmoen, ser at det forretningsmessige samarbeidet mellom Vinstra Elektro og GE fra 2013, også bærer frukter lokalt.

– Gjennom Elnett Energi AS har vi inngått en rammeavtale med Eidsiva Energi når det gjelder vedlikehold, og vi er nå engasjert i flere prosjekter lokalt. Utbedringene som skal gjøres ved kraftanleggget i Vinkelfallet i Ringebu er ett eksempel, og vi har anbud inne til kraftutbyggingen i Nedre Otta som våre lokalt ansatte også kan ta seg av. Ved å utvikle og fusjonere Elnett Energi AS til å bli en stor nasjonal energientreprenør, så ser jeg ikke for meg at de lokale ringvirkninger skal bli mindre med årene, sier Sæthersmoen til Dølen.

Administrerende direktør i Gudbrandsdal Energi, Bjarne Slapgard, ser på videreutviklingen av samarbeidet med Vinstra Elektro som helt naturlig i den forretningsmodellen de nå er i ferd med å bygge.

– Dette gjør vi for å nå målsetninga om å komme inn i et marked som har store muligheter. Markedet er blitt slik at det krever bedrifter med større styrke for å få større oppdrag, og da snakker vi om selskap som er store i nasjonal sammenheng. Det er dit vi skal, sier Slapgard til Dølen.

– Trenger GE flere bein å stå på?

– Ikke isolert sett, men dette er en del av utviklingen av GE også. Markedet bestemmer mye. Vi ser at det vil komme mange gode oppdrag i fornybar energi både innen nettverksinvestering, vindkraft og renovasjon, og dette selskapet skal satse innenfor disse områdene. Fusjonen er selvfølgelig avhengige av at styrende organer sier ja i sine generalforsamlinger, – det er de som tar den endelige beslutning, påpeker Slapgard avslutningsvis.