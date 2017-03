Vinstras gamle gutter vant

Det var Kvam idrettslag som inviterte til turneringen for sjumannslag.

Fem lag med rutinerte spillere fra 34 til godt over 60 år spilte en enkel serie, før de to som toppet tabellen møttes til finale. Her viste Vinstras rutinerte lag seg som det beste, og slo Otta 4-3. Et Otta-lag som i den innledende runden hadde slått nettopp Vinstra 3-0. Men i finalen var Vinstra et hakk bedre, og vant en fortjent seier.

Simen Uhlen, Tommy Rudihagen, Gert Are Solli og Jon Terje Bjørke scoret Vinstras mål.

Organiserte turneringer

Sportslig leder i Kvam idrettslag, Svein Håvard Steinli, forteller at de håper å videreutvikle ideen om organiserte kamper for «gamle helter».

– Vi har en plan om å be inn lag fra hele Gudbrandsdalen til miniturneringer ut på høsten. Kvamshallen blir arena, og tanken er at flere idrettslag kan rullere som arrangører. Vi har allerede en muntlig avtale om at Dombås blir med som arrangør, forteller Steinli.

Topp innsats

Det er mange år siden det var serie for old boys i Gudbrandsdalen. Skal vi dømme etter lørdagens turnering, bor det fortsatt mye fotball i mange av old boys-lagene i dalen. Topp innsats, godt humør og flotte mål gjorde turneringen til en trivelig opplevelse både for spillere og publikum.