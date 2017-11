Minneord: Grete Berget

Kjente & Kjære

Det var med dyp sorg vi mottok budskapet om at Grete Berget er død, 63 år gammel.

Berget vil bli stående som en av de store likestillingspolitikerne i norsk historie. Bak den milde gudbrandsdalsdialekten og framtoningen så vi en glødende og sta feminist. Hun hadde sterke sosialdemokratiske verdier, og hun gikk målrettet etter resultater. Etter mange aktive år i AUF og Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, kom henne sterke egenskaper til sin fulle rett i 1991. Da gikk hun inn i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering som barne- og likestillingsminister.

Hun satt ikke som statsråd de kommende fem år, hun stod - på barrikadene - og vant. Det var en økonomisk krevende tid, og de første innskuddene på oljefondet hadde ennå ikke kommet. Likevel blir den beskrevet som den norske likestillingspolitikkens gullalder. Barnehageutbyggingen skjøt fart, og foreldrepermisjonen ble utvidet med et stort sprang. Man kunne nå velge 42 uker fullt betalt eller 52 uker med 80 prosent.

Samtidig fulgte noe helt nytt med: Fire uker måtte tas ut av far. Norge hadde, som første land i verden, innført fedrekvote. Bak stod Bergets kloke tenkning rundt likestilling: Den måtte gjelde begge veier. Det var ikke nok å styrke kvinners mulighet til å være både mødre og yrkesaktive. Menns vei inn på det som tradisjonelt var kvinners domene - hjemmet og familien - måtte også lettes. I møtet med arbeidsgiver om permisjon for å bli tidlig kjent med barnet sitt, stod menn langt sterkere med fedrekvoten i hånd. Det gjør de fremdeles.

Også våre homofile borgere har grunn til å tenke på Berget med takknemlighet. I 1993 kom partnerskapsloven på plass, bare Danmark var tidligere ute. Det var en svært viktig milepæl på de homofiles lange vei mot full likestilling og anerkjennelse i vårt samfunn.

Selv på det personlige plan ble Berget et symbol og en pioner. Som den første i verden fikk hun barn mens hun var statsråd, og enda mer sjokkerende for mange: Hun gikk ikke av! Selv i regjeringskretser var dette kontroversielt. Men bildene av en bleieskiftende minister på jobb, gikk verden rundt, og fra utenlandsbesøk blir det fortalt om hvordan kvinnelige kollegaer nærmest flokket seg rundt sin norske heltinne.

Hun var modig og hadde meningers mot, til det siste. Hun var en sterk tilhenger av norsk medlemskap i EU, og brant for ett samlet Europa.

Medieoppmerksomheten og de praktiske utfordringene gjorde at mange også ble kjent med Per Ritzler. Som moderne far og ektemann stilte han opp, og stod ved Gretes side, slik han og jentene også gjorde gjennom de mange årene hun levde med sin kreftsykdom.

Nå går tankene til Per, til jentene og til den øvrige familie, mens vi lyser fred over Grete Bergets gode minne.