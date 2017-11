Nominert til kritikerpris

Kultur

– Jeg ble kjempeglad, jeg har likt denne prisen veldig godt, det virker som et sympatisk og kult prosjekt, sier Tungen.

Hun jobber til daglig som redaktør i Det Norske Samlaget, men i mars debuterte hun som forfatter. Boka «Ein gong var dei ulvar» fikk god mottakelse blant anmelderne og er nå nominert til Ungdommens kritikerpris, som deles ut til norsk skjønnlitterær samtidslitteratur. Bak prisen står Foreningen !les, Utdanningsforbundet, Norsk Kritikerlag og Den norske Forleggerforeningen.

– Mer uforutsigbart

Hun innrømmer at nominasjonen muligens henger høyere enn andre «voksne» priser. Men hva ungommene vil mene om boka hennes, er hun usikker på.

– Jeg tror det er mer uforutsigbart, de er nok mer direkte i tilbakemeldingene sine. Jeg vil tro at de for eksempel kan like ei novelle, men så er det andre de ikke syns noe om.

God mottakelse

Fem romaner, en novellesamling, et langdikt og en kortprosabok er valgt ut av en jury, bestående av kritikerne Eivind Myklebust, Birgitte Bjørnøy og Kristian Wikborg Wiese. I begrunnelse for hvorfor Tungens bok ble valgt ut, skriver de blant annet:

«Tungen slepper jamleg ukontrollerte og farlege element inn i forteljingane sine, og dødsmedvitet følgjer lesaren gjennom heile samlinga. Men Tungen meistrar både novelleforma og språket suverent, og temmer såleis denne uroa til stor litteratur.»

Nå skal 179 elever i sju utvalgte klasser ved videregående skoler landet over lese bøkene og vurdere hvem de syns fortjener å vinne. Prisutdelingen finner sted 14. mars neste år.