Godkjent som leilighetsbygg

Men det er ikke dermed sagt at sjølve byggingen blir godkjent. Det var lagt opp til at administrasjonen i kommunen skulle kjøre hele prosessen, med mindre det kom vesentlige merknader i høringsrunden. Planutvalget derimot, vedtok at utvalget selv skal følge saken og gjøre endelig vedtak.

– Dette er en såpass stor og viktig sak for sentrumsutviklingen av Vinstra at det her trengs en politisk involvering og styring. Vi kjører 30 dagers høring der fylket også er involvert med sin høringsuttale. Deretter skal vi politikere gjøre endelig vedtak, sier leder av Planutvalget, Magnar Bratlien.

Kommentar: Bli med på rundtur på Vinstra i 2046 Etter å lest denne ingressen, kan du bli med på en tur i byen Vinstra i året 2046.

Gaus AS

Eiendomsselskapet til Gausdal Landhandleri, Gaus AS, har eid bygningen siden 2015 da dagligvarekjeden Matkroken fløtte ut. Nå vil de rive og bygge nytt istedenfor å leie ut.

– Utleiemarkedet var trått. Ødegaarden bakeri og et par dagligvarekjeder var interessert, men kostnadene med tilrettelegging ble for store. Bygget er gammelt, så vi har bestemt oss for å rive og bygge nytt, sier daglig leder i Gaus AS, Åge Melbø.

Kjøpte Gilde-tomt

Planen er å rive hele Vegkroa-bygget ned til den støpte plåta og ta vare på underetasjen med motellrom – disse rommene i underetasjen vil bli omgjort til sju mindre leiligheter. De største leilighetene, fra 86 til 127 kvm, kommer i nybygget på tre etasjer og det vil bli heis mellom alle etasjene. Melbø kan også kan informere om at Gaus AS har kjøpt deler av naboeiendommen som hører til Haanshusgaarden – Gilde.

– Vi har kjøpt nørdre delen av hagen til Haanshusgarden på nersida av vegkroa mot Nedregate. Dette måtte vi gjøre for å sikre oss at det ikke kom et leilighetsbygg på den tomta. Det ville blitt problemer i forhold til vårt bygg på Vegkro-tomta. På sikt er det ikke utenkelig at vi også vil bygge et nytt leilighetsbygg i Haanshusgaarden, sier Melbø til Dølen.

Vil bygge mer

Gaus AS har også planer om å ekspandere med et nytt bygg ved siden av det nye leilighetsbygget som nå er prosjektert. Da nordover på den plassen som i dag fungere som parkeringsplass for de som er på kino på Folkets hus.

– Denne parkeringsplassen vil uansett bli forbeholdt beboerne av leilighetene så kinofolket må parkere ved kommunehuset og bruke den nye gangvegen derfra. Bygger vi ett bygg til, vil parkering bli under tak i det nybygget, påpeker Melbø. Han har stor tro på at det skal få realisert dette leilighetsprosjektet.

– Kommunen vil ha fortetting , og vi er med for å realisere denne fortettingstanken i og omkring Nedregate. Her blir det en variasjon av leiligheter med fin utsikt og ditto solgang. Kommunen og vegvesenet har så langt ingen innsigelser på planene, og regionale myndigheter får vi vurderinger i fra senere. Så fort vi får solgt noen av de største leilighetene, så setter vi i gang med å rive den gamle vegkroa for å bygge nytt, sier Melbø.