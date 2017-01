 Pågrepet i Ringebu

De tok seg inn i en bil ved en bensinstasjon i Ringebu seint søndag kveld. Det endte i pågripelse etter at to ringbygginger reagerte raskt og fikk biltyvene under kontroll før politiet overtok fangsten.

Kom med toget

Forspillet var at de to mennene hadde kommet med tog og gått av i Ringebu.

– Etter at karene hadde inntatt kvinnens bil, klarte to menn å holde dem i sjakk inntil politiet overtok, sier krimsjef Jostein Gravdal til Dølen.

Karene er siktet for forsøk på bilbrukstyveri og for narkotikabruk. Prøver som politiets tok av karenes urin, viste at begge var påvirket av narkotika. Mennene skal ha vært åpenbart beruset i Ringebu.

Kjenninger av politiet

Ifølge krimsjef Gravdal er begge karene godt kjent av politiet på sine hjemsteder fra tidligere.

Mandag satt karene i avhør hos politiet i Lillehammer, før de ble løslatt. Begge er siktet for forsøket på å stjele bil – og for narkotikabruk.

– Ja, jeg kan bekrefte at begge er svært godt kjent av politiet fra tidligere, sier Jostein Gravdal.

Neste akt etter Ringebu-besøket kan bli i retten selv om de er sluppet løs igjen nå.