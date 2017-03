Ble satt pris på

Nylig fikk Nord-Fron kommune tildelt prisen som årets beitekommune, tildelt av bonde- og småbrukarlaget i Hedmark, Oppland og Buskerud. Prisen fikk de for arbeidet de gjør for beitenæringa. Nå er det Nord-Fron Bondelag som har fått tildelt pris.

Friske, norske dyr En ny europeisk rapport viser at det er minst antibiotikaresistens blant norske dyr og mat.

Aktiviteter og samarbeid

Nord-Fron Bondelag har fått prisen som årets lokallag 2016 – tildelt av Oppland Bondelag. Prisen får de blant annet for sitt høye aktivitetsnivå gjennom flere år, samt evnen de har til å videreutvikle sine aktiviteter. Det påpekes også i begrunnelsen for pristildelingen, at Nord-Fron Bondelag har stort engasjement i rovviltsaker og at de samarbeider godt med andre lokallag til det beste for beitenæringen.

Som vinner av denne prisen for Oppland, er de også nominert til å bli det beste lokallaget i hele landet. Prisen ble tatt imot av Nord-Fron Bondelags leder, Marthe Dypdalen.

– I Nord-Fron Bondelag satte vi oss for noen år tilbake en målsetning om at vi skulle nå opp i denne nominasjonen, og nå er vi der som Opplands beste lokallag. Prisen setter vi høyt, og det blir selvsagt spennende å se om vi også når opp på landsbasis ettersom vi nå også er nominert i den klassen, forteller Marthe Dypdalen – leder av Nord-Fron Bondelag.