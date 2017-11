Meninger

Mange sto i en ring framfor han. Han som hadde posta bildet. De syntes det var kult. Bildet hadde kommet til Facebook og Instagram. Men det gutten ikke visste, var at han skulle få konsekvenser.

Ho satt i et hjørne og gråt. Ho hadde sagt ifra om det som hadde skjedd, men var fortsatt redd. Redd for å ha mistet vennene på grunn av det. Redd for at det var delvis hennes feil. Ho visste hva konsekvensen hans skulle bli. Utvisning.