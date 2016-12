Lene gjør som pappa

I mange år har Rønningen hatt arbeid ved Tine på Frya, nå har hun startet hun i ny jobb som daglig leder for matbutikken Spar.

– En kan vel nesten si at jeg er arvelig belasta, smiler hun.

Et løft

Faren Einar Rønningen drev nemlig butikk i Nedregate på Vinstra i mange år, og Lene vokste nærmest opp under kassaapparatet.

– Jeg husker pappa gikk i frakk på jobb. Det kommer nok ikke jeg til å gjøre, men at det ligger for meg, det er jeg sikker på. Jeg tror også pappa synes det er artig at jeg nå har havnet i butikkbransjen, og jeg har allerede fått noen råd og innspill. Han kommer nok til å stikke hodet inn døra og følge litt med, sier hun.

Opna ny sportsbutikk: Fullt hus og fyrverkeri Onsdag morgon opna den fyrste av åtte butikkar i nye Vinstra handelspark. – Det er ei ny tid som startar på Vinstra i dag, seier ordførar Rune Støstad.

Spennende utvikling

Som ekte vinstravær synes hun det er spennende å se utviklinga som skjer på Vinstra, både som privatperson og som daglig leder.

– Dette er et løft, nå skjer det ting. Jeg er glad for å få være med på dette. Vi har fått en fin sammensetning av butikker, sier hun.

– Hva ser du mest fram til?

– Jeg elsker å jobbe med salg og service, og gleder meg til å sitte i kassa og smile og prate med folk, sier hun.