La Mone legger ned

Jonsson åpna dørene til butikken i Ringebu for ett og et halvt år sida, seks måneder etter at hun hadde etablert seg med nettbutikk. Nå har hun bestemt seg for å legge ned drifta.

- Det går ikke rundt, sier hun til Dølen.

Greit salg

- Det er ikke antydning til at jeg kan ta ut lønn. Det er for liten omsetning, rett og slett. Større butikker har så mye salg gjennom hele sesongen, mens vi som selger i små kvanta, sitter igjen med for lite. Det blir tøffere og tøffere, og råere og råere konkurranse, både på nett og i butikk, sier Jonsson.

Da hun etablerte seg med butikkutsalg, visste hun noen lunde hva som kunne forventes av omsetning, forteller hun. Mange har vært flinke til å bruke butikken i Vålebrua.

- Stort sett er lokalbefolkningen flinke til å støtte opp, og mange kommer igjen og igjen. Det er skummelt å skulle begynne med å klage på at flere skulle handla her, for det kan være flere grunner til det. Jeg har hatt et greit salg i Ringebu, men ikke nok til å få det lønnsomt. Jeg hadde nok trodd jeg skulle klare å hente mer fra nettbutikken, sier hun.

Må være "på"

Jonsson har vært svært aktiv på sosiale medier, for å reklamere for butikken, noe som er nødvendig for å kunne konkurrere på markedet.

- En må være så "på", kanskje legge ut to-tre bilder hver dag. Til slutt blir det ikke så lystbetont. De store aktørene tilbyr også gjerne fri frakt og retur. Bare portoen kan ta knekken på små butikker, mener Jonsson, som tar 99 kroner i fast frakt. Sjøl betaler hun minimum 160 kroner for å sende ut varer.

- Det blir en enorm kostnad, slår hun fast.

Lage armbånd

Jonsson skal drive butikken som normalt ut året. Etter det ser hun an hvor mye varer som er igjen.

- Jeg synes det er kjempesynd å legge ned, for dette har vært verdens koseligste jobb. Men en kan ikke betale regninger med å ha det koselig, så derfor gir jeg meg mens leken er god, sier hun.

I tillegg til salg av klær og interiørartikler, lager Jonsson egne armbånd.

- Det skal jeg fortsette med. Både å lage og å selge, sier hun.