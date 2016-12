Vil vinterjakta til livs

Forslaget fra Miljødirektoratet har ikke falt i god jord hverken hos jegerne eller fjellstyrene som forvalter rypejakta på statsalmenningene. Miljødirektoratet anbefaler fast jakttid for lirype og fjellrype fra 10. september til 23. desember.

Varierende bestander

Fjellstyrenes fellesorganisasjon, Norges Fjellstyresamband, viser til at under èn prosent av de felte rypene blir tatt ut under vinterjakta i januar og februar, og tilføyer at dette jakttilbud er viktig ettersom rypebestanden over hele landet er varirende.

– Å ha en generell vinterfredning av ryper over hele Norge blir som å frede laksen i Gaula fordi det er lita laks i Altaelva, uttaler Norges Fjellstyresmaband i en pressemelding.

Storbonden tener meir Inntektene frå jordbruket aukar – i alle fall for dei største gardbrukarane.

Fjellstyrene vil forvalte sjøl

Bakgrunnen til forslaget fra Miljødirektoraet er en sterk nedgang av rypebestanden de siste år, så stor at rypa havnet på rødlista i fjor, i kategorien "nær truet". Fjellstyrene påpeker overfor Miljødirektoratet at de flere steder har avsluttet jakta før jul eller fredet hele området for jakt, noe som viser at man tar ansvar og forvalter "kapitalen" riktig og bærekraftig. Fjellstyrene får støtte fra både Norges Jeger- og Fiskerforbund, Finnmarkseiendommen, Statskog, Skogeierforbundet og Norskog. Vi kan legge til at i Dølens nære fjellområder er det allerede nærmest fast praksis med at rypejakta stoppes den 23. desember– både i private jaktvald og I de som er underlagt fjellstyrene .