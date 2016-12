Ber om ny utredelse av sjukehusomstilling

Nå har Støstad, på vegne av Nord-Fron kommunestyre, sendt brev til styreleder for Sykehuset Innlandet, Anne Enger, med oppfordring om å utsette hele omstillingsprosessen.

Sterke reaksjoner

Ledelsen i Sykehuset Innlandet har foreslått å fjerne operasjoner av tykktarmskreft fra Lillehammer, flytte urologisenger og tilbud til hjertepasienter.

- Nord-Fron kommunestyre viser til sak angående omstillingstiltak som skal styrebehandles denne uka. I de siste dagene har vi opplevd mange og sterke reaksjoner på både prosessen og innholdet i beslutningsgrunnlaget som er lagt fram for styret, skriver Støstad som bakgrunn for kommunen sitt brev.

- Kommer svekka ut

Det vises til at det er kommet påstander om mangende faglig og økonomisk kvalitetssikring av tiltakene som er foreslått, av sentrale folkevalgte og fra flere fagmiljøer ved sjukehuset.

Mandag valgte fagdirektør Toril Kolås å gå av med øyeblikkelig virkning, fordi hun mener at hennes synspunkter ikke er ivaretatt.

Støstad ytrer bekymring for hvordan sjukehuset på Lillehammer vil komme ut.

- Nord-Fron kommunestyre er bekymra for den tilspissa situasjonen som har oppstått. Sjukehuset på Lillehammer er svært viktig for Innlandet og ikke minst for oss som bor i Gudbrandsdalen. Ut fra forslaget som er lagt fram for styret, kan det virke som om sjukehuset på Lillehammer og ikke minst akuttfunksjonen kommer svekka ut, skriver ordføreren.

Ber om utsettelse

Han mener dette rammer spesielt de som er bosatt i regionen.

- Det kan vi ikke akseptere, slår Støstad fast.

Han ber om at saken ikke behandles i styret nå.

- Av hensyn til både fagmiljøer, de politiske signalene og ikke minst folk som bor i denne regionen, ber Nord-Fron kommunestyre at saken utsettes og at den blir utredet på nytt når ny ledelse er på plass, er oppfordringa.

Forslagene skal etter planen styrebehandles førstkommende torsdag.

