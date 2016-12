- Et hån mot brukere og ansatte

Et av administrasjonen i Sør-Fron kommune sitt forslag om kutt i budsjettet, er å legge ned Flatmoen jobb- og aktivitetssenter.

Administrasjonen foreslo å øke eiendomsskatten til 5,9 promille, noe som ville gitt inntekter på 4,3 millioner kroner, men politikerne i Formannskapet ønsket ikke dette, og vedtok å øke til 4 promille. Dermed må det kuttes mer på et budsjett som rådmann Jan Reinert Rasmussen har sagt "ikke går an å ostehøvle ytterligere".

Rådmann Jan Reinert Rasmussen: - Ikke mulig å "ostehøvle" seg ytterligere ned Administrasjonen i Sør-Fron kommune la fram forslag til budsjett mandag kveld.

Med forskrekkelse

Nå har de måttet høvle noen lag til, og da er det blant annet Flatmoen som rammes.

Budsjettet er ute på høring, og nå har ansatte gitt sin uttale til forslaget, som i følge administrasjonen skal gi 600 000 kroner i besparelser.

- De ansatte reagerer med forskrekkelse og vantro på formannskapet sitt kutt, der av Rådmannen sitt forslag om å stenge Flatmoen fra juni 2017, skriver de ansatte, ved Jo Kjorstad, Lise Rudland og Redvald Heggelien.

Ut i fast arbeid

De forteller om nye lokaler, som brukere og ansatte har gjort ferdig; en innstast de mener har en verdi på mellom en halv og én million kroner. Sør-Fron kommune kjøpte Vegstasjonen i fjor og en brakkerigg sommeren 2016, for å bedre forholdene på senteret.

15 brukere holder til på Flatmoen, fem av dem er lovpålagte brukere. Fra høsten 2017 vil det bli seks.

- I tillegg til disse er det 10-12 brukere som utfra både psykisk og fysisk diagnose får sitt daglige faste arbeidstilbud på Flatmoen. De aller fleste av disse er kommet til Flatmoen gjennom NAV-systemet, og kommunal psykiatri. I løpet av de siste årene har Flatmoen fått flere brukere ut i fast arbeid, skriver de ansatte.

Meningsløst

De lister opp mange av de fste arbeisoppgavene senteret utfører, som matkjøring fra Sørheim, intern postkjøring for kommunen, kleskjøring fra legesenter til vaskeri, blant annet.

- Vi forventer og tar som en selvfølge derfor, at det gjøres andre prioriteringer i forhold til forslaget fra Rådmannen. Det er meningsløst og totalt uforståelig at de svakeste nok en gang skal rammes. Vi oppfatter det som et hån mot ansatte og brukere og måtte skrive om nok en uttalelse om trussel om nedleggelse, skriver de avslutningsvis.

Budsjettet skal endelig vedtas i kommunestyremøte 20. desember.

Les om saken i torsdagens utgave av papiravisa. Se også sak om brukerne av Flatmoen i Dølen fra 8. desember.

Flere har levert høringsuttale på budsjettforslaget. Arbeidsmiljøutvalget i Sør-Fron er kritiske til de økonomiske nedskjæringene i kommunen. De beskriver at dette er til merbelastning for de ansatte som føler usikkerhet i forhold til ytterligere nedskjæringer.

Delta (arbeidstakerorganisasjon i YS), ved hovedtillitsvalgt Tone Strømstad er også negative til kuttene, og trekker fram de investeringene og den innsatsen som er gjort på Flatmoen. - Blir dette nedlagt, vil kommunen ikke ha noen nytte av investeringene som er gjort der, skriver Strømstad.

Også Sør-Fron eldreråd uttaler at de ikke mener det er forsvarlig med mer nedskjæringer og ber om at politikerne følger rådmannens opprinnelige forslag om budjett.