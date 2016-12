Verdiskapingsprisen til Peer Gynt as

Verdiskapingsprisen:

Verdiskapningsprisen deles ut til bedrifter og eller enkeltpersoner i Midt-Gudbrandsdalen som anerkjennelse for næringsutviklingsarbeid i løpet av året, eller over et lengre tidsrom, og som har resultert i økt verdiskapning i regionen. Verdiskapningsprisen er på 10.000 kroner, samt diplom.