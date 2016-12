Ber folk kjøre pent på ny E6

Årsaken er ifølge Vegvesenet at saltingen må få begynt å virke ordentlig.

– For å få god virkning av saltet på vegen, er det behov for en viss mengde trafikk for å skape friksjon og varme for å smelte snø og is. Det betyr at det i de første dagene med trafikk på nye E6 mellom Frya og Sjoa, vil kunne være en del snø og is i vegbanen, men dette vil løses opp etter hvert som trafikken får hjulpet til, sier prosjektleder drift Line Monsbakken Holmestad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Nyvegen mellom Frya og Sjoa åpner lørdag 17. desember.

Salt og sand

Vegvesenet opplyser om at det på både ny og eksisterende E6 gjennom Gudbrandsdalen skal saltes for å hindre ising på vegen og for å løse opp snø- og isdekke når temperaturen i vegbanen er over minus 3 grader.

– Ellers skal det benyttes sand som strømiddel. I perioder uten snønedbør, skal det saltes for å opprettholde bar veg, heter det videre i pressemeldingen.