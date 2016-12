Disse vil bli pedagogisk rådgiver

Sør-Fron kommune bestemte i oktober å opprette en ny stilling som rådgiver for skolene og barnehagene i kommunen. Stillinga er delvis finansiert gjennom Fylkesmannen, i et prosjekt over to år som skal drive kompetanseutikling gjennom lærende nettverk barnehage-, skolemiljø og mobbing.

Stillinga skal være i staben til rådmannsledelsen og rapportere til kommunalsjef for levekår.

Disse har søkt på stillinga:

Miriam Engesvik, 23 år, Verdal

Tone Kalstadstuen, Vinstra

Eivind Kjorstad, 28 år, Sør-Fron

Karoline Kluften, 27 år, Sør-Fron

Marte Sandum, 33 år, Oslo

Nina Plassen Sæther, 33 år, Sør-Fron

Mann, 42 år (uten offentlig navn)

Kvinne, 44 år (uten offentlig navn)