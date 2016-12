Den nye Circle K-stasjonen i Vinstra vegpark har offisiell åpning førstkommende lørdag. Stasjonen har vært åpen siden 5. desember, men i forbindelse med åpning av ny E6 på lørdag, slår de litt ekstra på stortromma dagen etter.

-Denne nyåpningen har vi gledet oss til lenge. Nye stasjoner er en sjeldenhet i Norge i dag, men for oss er dette den tredje nye stasjonen vi åpner i år. Stasjonen ligger fantastisk plassert i forhold til ny E6 i et gigantisk vegserviceanlegg som inneholder stor rasteplass med utsmykning og parkmessig anlagt rekreasjonsområde samlokalisert med hotell, kafeteria og 60 døgnhvileplasser for tungtransporten, sier Thomas Støkken, Senior Vice President og norgessjef for Circle K.

Hyggelige drivstoffpriser

Det er ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune som lørdag kl. 1400 klipper snora og foretar den offisielle åpningen sammen med norgessjef Thomas Støkken og daglig leder på Circle K E6 Vinstra, Patrick Jarslett.

– Folk er hjertelig velkommen til vår egen åpningsfest på søndag. Utover dagen blir det aktiviteter for store og små, konkurranser, smaksprøver, musikk og god stemning – og hyggelige drivstoffpriser i løpet av dagen, reklamerer stasjonens daglige leder, Patrick Jarslett.