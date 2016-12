Jansrud til topps igjen

Jansrud viser suveren form i starten på årets sesong. Fredag fortsatte han seierssankingen og vant Super-G-rennet i Val Gardena i Italia.

Nok en gang ble det to norske i toppen, denne gangen var det Aleksander Aamodt Kilde som var nærmest Vinstra-gutten. Jansrud var 0,06 hunderdeler foran Kilde.

- Jeg måtte bare gi gass etter at jeg fikk høre at Aleks hadde kjørt fort, sa Jansrud til NRK i målområdet, som også uttrykte at han syntes det var synd med Aksel. Aksel Lund Svindal kjørte ut i rennet fredag.

Erik Guay fra Canada tok tredjeplassen.

(Klokka 13.40 pågår rennet fortsatt.)