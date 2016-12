Hovedentreprenør bøtelagt for dumping

Dette skjedde i følge VG allereie i 2014, og AF tok i fjor ved ei bot på 50 000, i følge avisa.

Det var i samband med arbeid med ny E6 i Sør-Fron at AF skulle ta hand om kloakk frå ei kommunal avløpsrøyr. Septikbilen som var rekvirert for å pumpe opp kloakken, vart bedt om å spyle ut att i ei grøft når røyra var tomme, i staden for å køyre til eit godkjend mottak.

Politimeldt etter tips

Det var Statens Vegvesen som meldte hendinga til politiet etter tips, og AF-gruppen skal fyrst ha forklart at dei hadde levert til godkjent mottak.

Det også kjem fram ulike syn på hendingsforløpet, i den interne rapporten AF-gruppen har utarbeidd etter hendinga. Det skal vera snakk om fem billass med kloakk, eller spillvatn - eit samleomgrep for alt i avløpsrøyra - som gjekk rett i grøfta.

Det skal ikkje vera påvist miljøskader i nærleiken eller nedover mot elva.

Selskapet seier til VG at dei legg til grunn at alt spillvatn skal leverast på godkjent mottak, men at det her har skjedd ein kommunikasjonssvikt, slik at rutiner ikkje vart følgd.