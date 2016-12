Rovviltnemdene vedtok tidligere i høst at 47 norske ulver skulle felles. Tirsdag ble det klart at miljøminister Vidar Helgesen snur og vil overprøve Stortingsflertallet og lokale rovviltnemnder og likevel ikke tillate felling av fire ulveflokker.

De tre midtdalsordførerne Rune Støstad (Nord-Fron), Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron) og Arne Fossmo (Ringebu) reagerer sterkt, og kaller avgjørelsen "et hån mot Innlandet". Ulvene skulle først og fremst tas ut i Hedmark. De tre ordføreren skriver følgende i en felles uttalelse tirsdag kveld, under overskriften "Vi holdes for narr":

"Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i fire ulverevir i Hedmark. Dette er helt uakseptabelt og en hån mot hele Innlandet. Dette viser at dagens regjering mangler forståelse for hva som skal til for at det skal bo folk i hele landet.

Dersom dette vedtaket blir stående vil det være et brudd på hva Stortingets tidligere har vedtatt innen rovdyrforvaltningen.

Her har statsråden vist et svært dårlig skjønn og det er et standpunkt som holder hele vår region for narr. Konsekvensen blir at vi kommer til å se enda mer ulv i vårt område, og det er ikke forenlig med tidligere vedtak i Stortinget.

Vi krever at Stortinget går inn og rydder opp i dette famøse vedtaket. Dersom det ikke skjer vil dette standpunktet svekke grunnlaget for bosetting, jordbruk, jakt og fiskemuligheter i vår region.

Dette reagerer vi kraftig på og vi vil forfølge dette videre. Her er vi vitne til en statsråd som ikke kan skjønne konsekvensen av egne vedtak".