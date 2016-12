Flatmoen jobb- og aktivitetssenter består

Dermed blir det økning i skatten på to promille, noe som betyr merinntekt på 4,3 millioner kroner. Et resultat av dette, er at Faltmoen jobb- og aktivitetssenter ikke bli lagt ned.

Ingen enkel oppgave

Det var politikerne i Formannskapet som vedtok en økning på bare halvparten av administrasjonens forslag, noe som ville gitt 2,1 millioner i inntekter. For å kutte i utgifter, foreslo da administrasjonen å legge ned Flatmoen, blant annet.

I kommunestyret var det først ordfører Ole Tvete Muriteigen som tok til orde for å snu i denne saken, å gå for det opprinnelige budsjettforslaget på to promille mer i eiendomsskatt.

- For å gjøre ei lang historie stutt, jeg ønsker at kommunestyret skal lande et budsjett som er i samsvar med forslaget til administrasjonen. Jeg ønsker å sette opp eiendomsskatten. Det er ingen enkel oppgave for meg å si, sa Muriteigen, og henviste til tidligere inetsjonsavtale mellom Bygdalista og Senterpartiet på ikke å øke eiendomsskatten.

Ansatte ved Flatmoen jobb- og aktivitetssenter: - Et hån mot brukere og ansatte Ansatte karakteriserer det som meningsløst å legge ned driften ved Flatmoen jobb- og aktivitessenter i Sør-Fron.

- Unødvendig belastning

- Jeg har prata med mange folk, jeg har lest alle høringsinnspillene, og jeg har sett at alle tillitsvalgte støtter administrasjonen. Vi har et ansvar for veldig mange som trenger hjelp fra fellesskapet, sa Muriteigen. Han vektla at ingen politikere hadde foreslått å legge ned arbeidsgruppa på Flatmoen, men at det var et tiltak administrasjonen hadde vurdert for å spare penger.

Muriteigen foreslo dermed økt skatt på 5,9 promille, som administrasjonen også foreslo.

- Jeg har tenkt på om dette vil innebære et politisk sjølmord. Men det skal jeg i så fall leve godt med, avslutta Muriteigen.

Han fikk umiddelbart støtte fra Arne Bredeveien (Ap), som heller ikke ønsket mer kutt enn det som opprinnelig var foreslått på budjettforslaget.

- Vi synes dette har skapt unødvendig utrygghet for brukerne på Flatmoen. De har gått i uvisse i tre uker. Det gjelder også de ansatte. Det er meget uheldig. Jeg forstår godt at de har gått ut i media, også at ei mor gjorde det samme, sa Bredeveien, som var glad for forslaget til Muriteigen.

Sto alene

Erik Stenumgaard fra Bygdalista holdt fast på sitt og sa nei til økt eiendomsskatt.

- Jeg synes det er trist at vi som politikere ikke har mot til å gjøre kuttforslag. Men jeg ser at jeg blir stående rimelig alene om dette, sa Stenumgaard.

Bredeveien (Ao) ga i tillegg fra talerstolen uttrykk for at om ikke kuttene innen renhold på skolene, samt det å holde ledige stillinger vakante over lengre tid, ble tatt ut av budsjettet, kunne ikke Ap vedta forslaget.

Eiendomsskatten ble vedtatt som forslag fra ordfører Muriteigen med 17 mot to stemmer. Bygdalistas to representanter stemte i mot.

Det ble også vedtatt å ikke kutte i renholdet i skolene, mens å holde stillinger vakante ble vedtatt.

Dette endte med at budsjettet ble vedtatt med ti mot ni stemmer. Aps representanter stemte mot.

