Måtte skjøte fiber

Mange abonnenter var onsdag ettermiddag uten internettforbindelse i Midtdalen.

- Vi har for tiden en feil som medfører bortfall av Internett og TV i Gudbrandsdalen. Områdene som er berørt er blant annet Hafjell, Kvitfjell (kabel-TV)

Øyer, Ringebu, Vinstra og Sør-Fron. (ADSL og Fiber)

Dette meldte Eidsiva Bredbånd på sine nettsider klokka 13.00 i dag. Senere kom melding om at de har lokalisert feilen, og forsøker å rette den innen klokka 17.00.

Klokka 17.00 var nettbortfallet fremdeles ikke retta, og på Eidsivas Bredbånds nettsider opplyses det at feilen var større enn først antatt, og ny estimert rettetid ble satt til 18.30.

Klokka 19.30 fikk Dølen melding om at feilen skyldes en graveskade, som medførte at Eidsiva måtte skjøte fiberkabel. De meldte da om rettetid klokka 20.00, og feilen ble retta slik at kontakt med alle sentraler var gjenoppretta klokka 20.15.