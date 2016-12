Èn dømt – to frikjent for safetyveriet i Fåvang

Trioen fra Moldova har stått tiltalt for seks grove tyverier fra bolighus, og ett bilbrukstyveri. Karene erkjente svært lite av tiltalen i Valdres tingrett, der saken har vært oppe fordi det første innbruddstyveriet skjedde på Fagernes.

Var på safe-jakt

I fire av husene var det safe, også i huset til den gamle kvinna i Fåvang. En av karene påviste selv hvor Fåvang-safen lå. Den ble funnet bak en haug med rundballer på et jorde litt sør for Ringebu sentrum.

Den samme moldoveren påviste også den stjålne safen fra innbrudd på Tretten og i Follebu samme dagen som Fåvang-tyveriet skjedde.

I tingretten nektet alle tre for innbruddstyveriet i Fåvang, men han som påviste safen overfor politiet, ble dømt. Retten fant ikke bevisene sterke nok med hensyn til de to andre som sto tiltalt.

Stelte i hagen

Den 93 år gamle Fåvang-kvinna var hjemme og stelte i hagen sin da tyver tok seg inn hos henne. Naboer observerte en bil og minst to menn, men trodde først det var renholdsarbeidere på jobb. Men da tyveriet hos 93-åringen ble oppdaget, ble bilen og karene straks koblet opp mot tyveriet.

Heldigvis hadde ikke Fåvang-kvinna store verdier i form av gjenstander i safen sin. Innholdet besto i dokumenter, som tyvene lot ligge igjen i safen etter at den var brutt opp på et jorde i Ringebu.

- Lite troverdige

Valdres tingrett med sorenskriver Pål Prestesæter som formann mener de tre karenes historier rundt tyveriene er lite troverdige, og har punkt for punkt tatt for seg bevisene i saken. Det går blant annet på tele-data som knytter karene til de aktuelle områdene. I tillegg ble det funnet igjen tyvegods fra flere steder i karenes bil, da den ble stanset i Drivdalen på veg nordover. At karene forklarte seg forskjellig, styrket heller ikke deres troverdighet.

- Tre måneders ferie

Det styrket heller ikke karenes troverdighet at de avga forskjellige forklaringer i tingretten i Lillehammer, under fengslingsmøtet, kontra under hovedforhandlingen i Valdres tingrett.

Blant annet forklarte karene seg ulikt om hvorfor de var i Norge. Den ene skulle på tre måneders ferietur til Tromsø, mens den andre kom til Norge for å skaffe seg snekkerjobb i Trondheim. Den tredje hadde ingen bestemt teori om hva han skulle i Norge.

Alle tre i fengsel

Den ene av karene er dømt til fengsel i to år og to måneder, mens de to andre er dømt til henholdsvis ett år og åtte måneder og ett år og seks måneder. Til fradrag kommer 150 dager i varetekt på domstidspunktet.

I tillegg er det politiet har funnet av tyvegods inndratt til fordel for staten og/eller de som ble frastjålet penger og gjenstander.

Tingretten inndro også bilen moldoverne kjørte i under brekkene i Gudbrandsdalen. Når de er ferdig sonet i Norge, må de reise hjem uten bil.

Den bilen to av karene er dømt for å ha stjålet i Østfold, ble funnet igjen i Biri og er tilbake hos eieren.