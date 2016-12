Tallet på dødsulykker gikk ned

– Fire bilførere, to MC-førere og en bilpassasjerer omkom i sju dødsulykker på vegene i Oppland. Snittet for de fem årene er 8,8. Tre av ulykkene skjedde i Valdres, to i Gudbrandsdalen, mens de to siste skjedde på Gjøvik og Hadeland. For ti år siden mistet til sammenligning 15 mennesker livet på vegene i Oppland, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Fleire omkom på vegane i 2015 Førebelse tal på tampen av året syner ei trist auke.

– Med unntak av 2009 med seks drepte og 2014, hvor vi også hadde sju drepte, må vi helt tilbake til 1945 for å finne et lavere tall på drepte i trafikken i Oppland, sier Avdelingsdirektør Cato Løkken, Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Midtrekkverk og rumlefelt

Men sjøl om ulykkestallene går ned i Oppland, er det en liten økning på landsbasis når vi sammenligner med fjoråret.

– Likevel vil 2016 være året med nest lavest antall drepte på vegene i Norge siden 2. verdenskrig, heter det videre i pressemeldingen.

– Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi blant annet fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk og rumlefelt på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegstrekningene på riksveg 4 og E6, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Likevel er det bilførerne sjøl som utgjør den viktigste faktoren for å få ulykkestallet ned, mener han.

– Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Løkken.