Gir overtredelsesgebyr

Planutvalget har satt overtredelsesgebyret til 80 000 kroner. Dette har tiltakshaver påklaget via advokatfirmaet Thallaug.

Brakkerigg brann til grunnen Brann på Rondablikk Den mykje omtalte og utskjelte brakkeriggen ved Rondablikk brann ned natt til tysdag.

Bygge- og deleforbud

Det ulovlige byggearbeidet ble avdekket under kommunal befaring, og etter det ble det vedtak om full stopp i arbeidet på byggeplassen fra 4. november i fjor. Tiltakshaver av byggingen på tomta Brendevegen 1. i Kvam, fikk deretter forelagt overtredelsesgebyret på 80 000 kroner. Tiltakshaver klagde i etterkant både på størrelsen og grunnlaget for gebyret. Denne klagen har Planutvalget i Nord-Fron nå vurdert, og de konkluderer med at det ikke er noe grunnlag for å imøtekomme klagen fra tiltakshaver. De henviser blant annet til at bygge- og deleforbudet i Kvam var såpass allmenn kjent, at tiltakshaver ikke kan påberope seg å ha handlet i god tro. Planutvalget har sendt saken til fylkesmannen i Oppland for endelig godkjennelse.