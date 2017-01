Husbrann på Vinstra

Litt før klokken åtte lørdag morgen meldte politiet på Twitter om brann i et hus på Vinstra, og at alle nødetater var på stedet. De meldte samtidig om at alle personer var ute av huset, og at ingen personer var skadet.

Nyoppført hus

Huset var nyoppført på det nye boligområdet Nedre Solhelling rett ved Toksefeltet på Vinstra. Eierne hadde bodd i huset i kun kort tid. Dølen har snakket med brannmannskaper som deltok i slokningsarbeidet, og de vurderer huset som totalskadd.

– De ble brukt skum for å begrense vannskader, men brannskadene er såpass store at det nok må vurderes dit hen at huset er totalskadd, uttalte brannmannskapene etter at slokningsarbeidet var over. En bil med mannskaper som skal foreta en restverdiredning, er nå på plass.

Brannen på Rondablikk: Skulle i gang med renovering Brannen råka rett før renovasjonsarbeid starta på "Slottet". Nå står berre pipene att etter bygget.

Brann på Sør-Fron

Fredag ettermiddag måtte også de lokale brannmannskap rykke ut. Ved fem-tida ble det meldt om brann i en garasje i boligfeltet Hyttebyen i Sør-Fron. Her ble det heller ikke alvorlige personskader, men huseieren ble tatt med til legevakta for en sjekk. To motorsykler og en bil som sto i garasjen, ble ødelagt i brannen.