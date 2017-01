Ny karttjeneste

Kort sagt sitter det følere ved hver enkelt trafostasjon som kommuniserer med driftssentralen til GE. Disse følerne gir beskjed om det er oppstått feil er brudd i strømforsyningen. Ved direkte feil kommer det opp røde punkt på kartet, og om det er planlagte utkoblinger, er punktene blå.

– Dette registreres både fra høyspent og lavspentnettet vårt. Det er mulig å zoome direkte inn i kartet, og der kan du se helt ned til den enkelte husstand om hvordan stoa er vedrørende strømsituasjonen. Antall husstander og området som er uten strøm, kommer også opp, sier leder for GEs nettservice, Tor Lillegård.

Egen link

Ved strømbrudd er det naturlig nok problematisk å koble på stasjonære pc-er for å sjekke slikt et kart, men dette kartet vil være tilgjengelig på flere digitale plattformer som nettbrett og mobil.

– Vi har opprettet en egen link til dette kartet på vår nettside, og i disse dager blir denne linken også tilgengelig via vår facebookside. Det digitale kartet oppdateres kontinuerlig, så den aktuelle kartsituasjonen er å regne som i sann-tid.

– Så nå blir det slutt på telefonstorm ved strømbrudd?

– Nei, det blir det nok ikke. Det fine med dette kartet, er at vi direkte ned til hver enkelt husstand kan legge ut info der vi kan estimere hvor lang tid det vil ta før strømmen er tilbake, eller hvor lenge den blir borte. Men vi ønsker uansett at våre kunder skal kunne ringe oss både for å spørre eller gi oss informasjon vedrørende strømforsyningen. Vi er alltid på vakt, informerer Lillegård.