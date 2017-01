Må lete fram bussinformasjon sjøl

Opplandstrafikk innførte nylig ny informasjonsstandard ved alle sine bussholdeplasser. Det medfører at de mindre bussholdeplassene ute i distriktene blir uten plakater med ruteinfo.

Der blir det kun lagt opp til informasjon om rutetider via mobiltelefonen.

– Det er viktig for oss å evaluere prosjektet når alle oppslag er ute. Vi hører på kundene våre. Jobben som gjøres vil helt klart også gjøre at enkelte holdeplasser som ikke har hatt noe informasjon tidligere nå vil få, både med og uten rutetider. I Gudbrandsdalen mener vi at standarden blir bedre mange steder enn tidligere, sier Stine Fredriksen, markedsrådgiver i Opplandstrafikk.

Eldre brukere

På alle bussholdeplasser med mellom 300 og 900 påstigninger per år, vil de reisende bli informert via et skilt om å søke rutetider via en app, en QR-kode, ei nettside eller ringe Ruteopplysningen på nummer 177. Bussholdeplasser med over 900 påstigninger i året vil i tillegg få et trykt oppslag med informasjon om rutetider for bussavganger. Av de 4000 bussholdeplassene i Oppland, er det kun 1200 som vil bli tilgodesett med trykt oppslag om ruteinformasjon.

– Frykter dere ikke at de eldre brukerne, som kanskje ikke er så vant med å bruke alle mobiltelefonens finesser, kan føre seg ekskludert?

– Når det gjelder eldre har vi ikke undervurdert deres viktighet for kollektivtilbudet, men ut fra erfaringer vet vi at denne målgruppa svært ofte har planlagt bussturen sin før de kommer på holdeplass. Vi beklager dersom våre nye holdeplassoppslag virker diskriminerende på eldre, dette er ikke hensikten, påpeker Fredriksen.