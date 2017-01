Pizzabakeren til Vinstra

Det er firmaet O. M Bakken Bygg AS som er i gang med nok en utbygging i Lomoen på Vinstra.

550 kvadratmeter med nye lokaler skal skjøtes på de eksisterende lokaler som huser treningssenteret Frisk i Fron.

– Disse utbyggingsplanene har pågått over lengre tid og nå er nye leietagere på plass. Planen er at nybygget skal være innflyttingsklart den 1. juli i år, sier Odd Magne Sletten og Jan Petter Eide i entreprenørfirmaet O. M Bakken Bygg AS.

Pizzabaker

De to lokale bedriften på flyttefot er regionavisa GD og lokalavisa Dølen. De skal dele på til sammen 250 kvadratmeter i nybygget.

Den nye aktøren som etablerer seg på Vinstra er altså firmaet Pizzabakeren.

– Vi jobber nå med å få på plass de endelig formaliteter rundt etableringen på Vinstra. Det meste er på gang nå, og vi regner med å komme i mål med det som angår drift og drivere i løpet av kort tid, sier Dag Holen som jobber med etableringen av Pizzabakeren i nybygget i Lomoen på Vinstra.

I Gudbrandsdalen er Pizzabakeren fra før av etablert i Lillehammer og i Vågå.