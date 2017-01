Nytt vaskeri på Vinstra

Engum har vært i rengjøringsbransjen i mange år.

Gjennom det nye selskapet ”Vinstra vaskeri og rengjøring”, viderefører hun nå sitt forretningskonsept.

– Jeg har selv 80 prosent fast jobb på Rema 1000, så jeg må ansette to personer til å drifte både vaskeriet og delta i regngjøringsoppdrag både for firma og private kunder. Enkelt sagt har jeg gått til innkjøp av en stor vaskemaskin som kan vaske store ting som sengeklær, tepper og annet som ikke vanlige husholdningsmaskiner tar. Samtidig vil jeg også leie ut rensemaskiner og tilby å ta den vanlige klesvasken for de som ikke ønsker å ta det sjøl, sier Engum.

Ungkarer har meldt seg ...

Enslige, eldre og pendlere er en naturlig kundegruppe, mener hun.

– Og et par ungkarer har allerede meldt seg som kunder. Dette er jo et tilbud en by som Vinstra så absolutt bør ha, mener nå jeg da. Jeg har i alle fall en god følelse for dette her, og klarer jeg å sikre driften med et par nye arbeidsplasser, så har jo kommunen fått god avkastning på sin næringsstøtte, sier Helga Engum til Dølen.

Engum har fått 25 000 kroner fra næringsfondet i Nord-Fron til innkjøp av maskiner.

Men kronene er ikke det viktigste, mener Engum.

– For meg er det signalet fra det offentlige om at de har tro på min forretningside, som teller mest, avslutter Helga Engum.