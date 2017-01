Svært godt år for kinoen

Vinstra kino hadde i 2016 det høgaste kinobesøket sidan 2012, med eit snittbesøk per framsyning på 67 publikummarar. I «nyopningsåret» 2012, etter at kinoen vart digitalisert, var snittet til samanlikning på 68.

– Bransjeorganisasjonen Film og kino seier at det er svært uvanleg å tangere besøket frå digitaliseringa, seier Erik Tøftestuen, Avdelingsleiar for kulturaktivitet i Nord-Fron kommune.

– Men det er vel fyrst og fremst filmane, ikkje teknologien, som dreg?

– Det er klart. Og vi merkar ei aukande interesse for kino blant midtdøler. Vi er avhengige av store filmar, som «Kongens nei», «Snekker Andersen» og «Børning 2» som er dei tre øvst på topplista i år, men vi merkar også at når folk fyrst har vore på kinoen vår kjem dei gjerne att på «smalare» film sidan.

Snittbesøk sidan "nyopninga" i 2012:

2012 2013 2014 2015 2016 Snittbesøk 68 56 49 60 67 Totalbesøk 8048 6234 5089 6666 7798

"Tungt" med 3D

Attendemeldingane frå publikum er svært gode, ifølgje Tøftestuen.

Samtidig ser kinoen at 3D-filmar ikkje nødvendigvis er det som er mest populært.

– Den teknologien har vel ikkje slått til heilt slik korkje produsentane eller kino-Norge trudde. Vi investerte i det fremste av teknologi den gongen, men ser i dag at det blant anna er litt «tunge» 3D-briller. Derfor har vi vorte meir kritiske når vi bestemmer om vi skal vise 2D eller 3D, seier han.

– Elles set folk pris på at vi har ferske filmar, så prøver vi å tenkje balanse slik at det blir filmar for alle, men det er klart at publikumsgrunnlaget gjer sitt til at vi må velje dei filmane vi veit folk kjem på, legg han til.

– Kva for film gler du deg mest til i 2017?

– Personleg er det Christopher Nolans («Memento», Inception», «The Dark Night» etc, journ. anm.), nye film «Dunkirk» om andre verdskrigen. For kinoens del har vi tru på filmen om «Marcus og Martinus», den nye «Fast & the Furious»-filmen og ikkje minst «Den tolvte mann», nyfilmatiseringa av krigshistoria om Jan Baalsrud. Norsk film om krigen er alltid ein vinnar, avsluttar Tøftsetuen.

