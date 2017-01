Vinstra som naturlig midtpunkt

Tirsdag presenterte Nord-Fron kommune forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028 i regionalt planforum.

Planen tar utgangspunkt i at kommunen ønsker å være en attraktiv, offensiv, positiv, nyskapende og ansvarlig kommune.

Attraktiv by

I framtidsbilde for kommunen, er Nord-Fron et samfunn som er trygt, inkluderende, nyskapende, har attraktive møteplasser, spennende sentrumsområder, næringsliv i vekst, og et rikt kulturliv.

Et overordna mål i planen er å utvikle Vinstra til å bli det naturlige midtpunktet, ikke bare innad i kommunen, men også mellom Oslo, Trondheim og Nord-Vestlandet.

"I dette ligger det at kommunen i kommende planperiode skal satse på å utvikle Vinstra til å bli en attraktiv by, gjennom å utvikle et klimanøytralt, kompakt og levende sentrum med handel, kultur, tjenester og boliger. Vinstra by skal gjennom dette være attraktiv for både fastboende, innflyttere og besøkende," heter det i planen.

Det vektlegges at kommunen også skal ha levende bygder også utenfor Vinstra by, med fokus på gode boområder, en sterk landbruksnæring og en turismebasert næringsutvikling.

Må jobbe for utvikling

Et mål er at Nord-Fron kommune skal ha en befolkningsøkning og nå 6000 innbyggere innen 2028.

Gjennom å følge opp tiltak og strategier i prosjektet Vinstra 2046, skal kommunen nå målene.

- Det vi arbeider med nå er å ansette et konsulentfirma som skal skissere tre sentrumsalternativ på Vinstra. Alternativene er Nedregate, Lomoen, eller en kombinasjon av de to. Kommunestyret skal ta en konklusjon på dette i løpet av våren, sier Håkon Hermansson, prosjektleder for Vinstra 2046.

Han presiserer at han ennå ikke har fått satt seg inn i planen som ble lagt fram tirsdag.

- Det handler mest om hvor kommunen skal satse. Det har til nå skjedd en stor utvikling på Vinstra, men jeg mener at den ikke nødvendigvis vil være sjøldrevet i framtida. En må gjøre en innsats for fortsatt utvikling, sier Hermasson.