993 fikk kjøreforbud

– Enkelte førere tar for store sjanser, sier leder for vegvesenets kontrollvirksomhet i Oppland, Bernt Thomas Brauterseter i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Det opplyses videre om at 30 av de 84 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– Det er skremmende å tenke på at enkelte førere av vogntog, lastebiler og busser ikke tar seg tid til nødvendig hvile. Er du ikke opplagt skal du ikke sette deg bak rattet på et tungt kjøretøy. Et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett livsfarlig, sier Brauterseter, og legger til at det er grove og bevisste overtredelser som blir meldt til politiet.

Til sammen ble det registrert over 32800 tungbilkontroller i de fem fylkene i Region øst i løpet av fjoråret, opplyser Vegvesenet.