Pass på din Apple-id

Kort sagt går svindelen ut på å få tak i brukernavnet og passordet til din apple-konto.

– Nå bør nordmenn være enda mer på vakt. For der svindlere tidligere brukte oversettingstjenester, ser det nå ut til at de sender smått modifiserte kopier av legitime e-poster, advarer nettstedet “din side”.

“Strøkent” språk og nettside

Nettstedet påpeker videre at både språket og nettsiden du dirigeres til er vanskelig å avsløre som falsk.

– Her vil jeg si at språket er nærmest strøkent, og at e-posten derfor har svært høy troverdighet for en nordmann. Avsenderen er for øvrig forfalsket til do_not_reply@apple.no, i tråd (men ikke identisk) med tilsvarende e-poster fra Apple, advarer Pål Joakim Pollen i “dinside.no”.

Les mer utfyllende om saken på “dinside.no” i saken “Nettsvindlernes nye triks”.

Et par viktige huskeregler:

E-posten nevner ikke ditt navn, e-post-adresse eller Apple-brukernavn. De vet med andre ord ikke hvem du er. Dette er et dårlig tegn, selv om det slettes ikke er noen garanti at en e-post er reell bare fordi de vet hva du heter. Avsenderen er dessuten ikke en Apple-adresse, men husk at avsendere kan forfalskes.

Her er det viktigste poenget: Lenkene i e-posten viser videre til nettadresser som ikke stemmer overens med nettadressene de hevder å sende deg til. Du blir for eksempel bedt om å gå til "save.my.apple.com", som heller ikke eksisterer, men holder du musepekeren over lenken dukker en helt annen adresse opp. Følger du noen av lenkene vil du også raskt se at nettsidene slettes ikke er Apple sine, selv om de likner. Alle Apple-sider ligger naturlig nok under domenet apple.com, og ikke for eksempel cloudspace.com med en haug skråstreker og kryptiske ord bak.

