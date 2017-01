Sølv til Jansrud

Jansrud ledet helt til amerikaneren Travis Ganong satte utfor den bratte og krevende utforløypa i Garmich i Tyskland.

Årets curling-vinnarar på Fefor: Frå dans til "is-dans" Mange var imponert over dansegruppa ManHood, som var med på Loftet dansestudio si semesteravslutning før jul. Sjøl spurte dei; kva nå? Svaret vart curling.

Stygge fall

Ganong lå bak Jansrud helt til siste mellomtid, men amerikaneren hadde voldsomt fart den siste biten inn mot mål, og vant med rimelig solide 38 hundredeler foran Jansrud. Det var også i den siste biten av løypa at Jansrud tapte tid til de andre utforkjørerne. Italieneren Peter Fill tok tredjeplassen, 14 hundredeler bak Jansrud. Rennet ble utsatt flere ganger etter at flere løpere falt stygt og måtte fraktes vekk med helikopter. Jansrud lagkamerat, Aleksander Aamodt Kilde, kjørte i en port og var dermed ute av dansen og dagens konkurranse. Det kjøres nytt utforrenn i Garmich i morgen, lørdag. Artikkelen er basert på topp 3 etter at 30 utøvere har kjørt.