Snuser på mobiltelefoni

– Gudbrandsdal Energi vurderer å tilby sine kunder mobiltelefoni. I den forbindelse gjør vi en liten spørreundersøkelse for å kartlegge våre kunders interesse for dette, skriver selskapet som innledning til spørreundersøkelsen.

Sammen med Eidsiva

Selskapets markedsdirektør, Jan Jansrud, ser på dette som en føler inn til et framtidsretta og voksende marked.

– Dette er en forundersøkelse vi gjør for å sjekke ut om dette er et marked som på sikt kan bli en del av kraftbransjens leveranser. Vi sjekker ut om våre kunder viser interesse for det vi forespeiler å tilby.

– Er dette noe Gudbrandsdal energi gjør alene eller sammen med andre aktører?

– Dette er noe vi har satt i gang sammen med Eidsiva, og det hele skal avgjøres på styrenivå. Noe mer enn det kan jeg ikke si ennå, sier Jansrud til Dølen.

Utdrag fra spørreundersøkelsen:

Dersom Gudbrandsdal Energi tilbyr telefoni med:

*Markedets beste dekning

*Best på Kundeservice

*Strøm, nettleie og mobil på én faktura

*Konkurransedyktig pris

*Innlandets eget mobilselskap; verdiskapningen skjer i ditt lokalmiljø.

Hvor stor er sannsynligheten for at du vil bytte fra din nåværende mobiltelefonileverandør til Gudbrandsdal Energi?

Hvor stort er ditt månedlige dataforbruk / data inkludert i ditt abonnement?