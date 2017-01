I samlet flokk

Den såkalte "ulveredegjørelsen" til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) skal tirsdag debatteres blant de folkevalgte på Stortinget.

40 busser

Dagen i forvegen inntar dølene Tigerstaden for å markere sitt krav om at Stortingets rovdyrforlik må følges opp. Men mer enn det står på agendaen. Tonen blant dølene på veg til hovedstaden er også at dette er en aksjon mot sentralisering, og for en ny og bedre distriktspolitikk. Det meldes fra aksjonskomiteen at 40 busser er på veg til Oslo, og at antall demonstranter vil bli over 3000. Demonstrasjonen starter utenfor Stortinget kl 19, og deretter blir det felles marsj til Statsministerens kontor.

Les mer om aksjonen i papirutgaven av Dølen torsdag 2. februar.