Treng rockeband til ny film

Filmen skal etter planen spelast inn i løpet av sommaren, og Lo og co har teke kontakt med landets kanskje største bandformidlar i leitinga etter aktuelle band til sluttscena i filmen.

Vinstraregissørens tredje

Los Bando Immortale, som blir Lo sin tredje langfilm, handlar om eit band som skal ta seg til NM i rock.

Men da trengs NM-deltakarar til filmen, og derfor var det naturleg med eit samarbeid med UKM (Ung kultur møtes, tidlegare ungdommens kulturmønstring). Deltakarar til den landsdekkande kulturmønstringa kan krysse av på eit felt i påmeldingsskjemaet, dersom dei kan tenke seg å bli med i filmen.

- UKM er jo ein veldig stor organisasjon, som når over heile landet, så det var naturleg å kontakte dei, seier Christian Lo til Dølen.

Landsdekkande

Filmen er laga over lesten til ein god roadmovie, og det meste er på plass. Hovudrollene er fylt, men ein del biroller skal fyllast. Likeeins er ikkje alle opptaksstadene fastlagt, men reisa gjennom landet til NM i rock i Tromsø tilseier at filmen blir omtrent like landsdekkande som UKM.

- Så, blir det opptak i Midtdalen til denne filmen?

- Eg kan ikkje røpe om det blir noko innspelingstad i Midtdalen, seier Lo.

Han har sjølv ei fortid som rockar i midtdalsbandet Oljesøl (sjå Dølen 2. februar, journ.mrk), og trur det er noko fleire kan relatere seg til.

- Det er jo mange som spelar litt i band i løpet av livet, og det håpar eg kan ha klangbotn for mange, seier han.

Frå UKM til NM

Der kan dei altså risikere å treffe DITT band, dersom du er påmeldt til UKM i musikk, og har hugsa å huke av for at Filmbin kan ta kontakt.

- Vi er ute etter eitt eller to band, der medlemmane er mellom 13 og 20 år, slik omtrent, seier Lo.