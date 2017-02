Nyeng topp ti i NM

Ringebu-Fåvang og Team Veidekke Innlandet-løperen fikk med det en solid start på årets norgesmesterkap i langrenn, som går av stabelen på Lygna denne uka.

Nyeng gikk ut som en av de sist startende med best seeding. Han gikk et jevnt og godt løp, og lå rundt 12.-13. plass gjennom hele 15-kilometeren. Han holdt distansen godt, og i mål ble det plass nummer 11.

Devon Kershaw fra Canada, som ble nummer ni, får derimot ikke tellende NM-resultat, og dermed rykker Nyeng opp til tiendeplass.

- Dette var et bra løp. Han er der vi vil ha han nå. Han har vært litt usikker på formen, men det er betryggende å se at vi får til å treffe med formen når vi skal, sier trener for Team Veidekke Innlandet, Eivind Warlo, til Dølen.

Didrik Tønseth vant 15-kilometeren.

I morgen, fredag, venter sprint i fri teknikk.