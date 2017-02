- Vi blir her

Det er 12 år sida Kvernengen Moe tok over drifta av klesbutikken Tekstilbua, og hun kan se tilbake på gode år i bransjen, ifølge henne sjøl.

– Vi har hatt jevne og gode år. Det positive er at vi ikke har sett at resultatene blir dårligere med årene heller. Det forteller meg at det fortsatt er liv laga å drive butikk i Nedregate, sier Moe.

Faste kunder

Hun synes det er kjempesynd å miste både Motestuggu, som stenger dørene, og «For deg og meg», som flytter til Sødorptunet, som naboer i handelsgata. Men om en ser på aktiviteten som fortsatt er langs gata, er det ikke så helsvart likevel, mener Moe.

– Om en tar en opptelling, er det en del virksomhet rundt oss. Det viser også trafikken som er her i løpet av den dag. Det er mye folk i gata, og stor trafikk. Det er i stor grad lokalbefolkningen vi lever av, og slik sett blir ikke vi særlig berørt av at E6 er lagt om, for eksempel, sier hun. Tekstilbua har mange faste kunder, og mange av dem kommer også fra lengre nord i dalen.

– Vi er nok heldige slik sett, for Tekstilbua har et ganske godt innarbeida navn. Mange hyttefolk kommer også innom når de er i dalen, og til jul er det flere som gjør nesten alle julegavekjøpene sine hos oss, forteller Moe, som har klær til alle aldre, fra 0 til 100.

Der folk er

Moe synes hun ser en mer bevisst holdning hos mange i å handle lokalt.

– Mange sier det, at de har blitt mer obs på å bruke det som finnes i eget handelssentrum. Jeg tenker at det er så bra, at kundene sjekker med lokalbutikken først, før de tar turen utenbygds. Vi har faktisk mye på Vinstra, sier hun.

Moe peker også på nyetableringer som åpning av vaskeri og bygging av leiligheter som en viktig tilvekst til Nedregate.

– Det har vært nyetableringer på begge sider av elva. Jeg ser det som en fordel at vi ligger midt i et område der folk faktisk bor. De fleste setter pris på å kort veg til butikkene, tror jeg. Men det er rom for oss alle, både for oss og de på andre sida. Det er et pluss at vi har et sentrum som vokser, sier Moe. Det viktigste er at det er et brett vareutvalg på Vinstra, mener hun.

– Så må alle gjøre det som er best for seg. For meg er Nedregate stedet jeg fortsatt skal være, og jeg ser i grunnen bare positivt på framtida, sier hun.