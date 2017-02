Åpnet LAN-dørene

Datainteressert ungdom samles i helga for sosialt samvær rundt datamaskinene. De under 18 må ha med samtykke fra foresatte, og arrangørene har satt nulltoleranse for bruk av rusmidler.

Minst 120 deltagere

Arrangør er ungdomsbedriften ØsttLAN UB fra Vinstra Vidaregåande skule. Ungdom over 18 år fra hele dalen er invitert til å delta. Dørene ble åpnet fredag kveld kl 18, og det tok ikke mange minuttene før spilleglad og ivrig ungdom strømmet inn med soveposer, store datamaskiner og rullende kontorstoler. Sigurd Dahl Bjørnsgaard og Per Erik Holum, er to av de arrangøransvarlige, og de har håp om godt besøk.

– Vi har brukbart med forhåndspåmeldinger og forventer i alle fall minst 120 deltagere, sier de to til Dølen – en knapp halvtime etter at dørene ble åpnet.