Allard og Tjitske tek over Fagerhøy

Når nederlandske Allard Blanken og Tjitske Paerels signerte kjøpekontakt i starten av månaden, var det ikkje utan at dei hadde hatt prøvetid. Til Fagerhøy kom dei i 2008.

– Historia startar eigentleg ennå lenger attende, fortel Allard.

Dei rette folka

Kikke Hovind stolar på at han nå har gitt stafettpinnen til nokon som har det som skal til.

– Når nokon nå skulle overta, var dei absolutt rette folka. Det er viktig for meg at det held fram i same anden, seier han.

Les meir i Dølen torsdag