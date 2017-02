Sølvgutten Jansrud

Vinstra-gutten har slitt med sjukdom i forkant av mesterskapet, men likevel leverte han kjøring helt i verdenstoppen. I mål var Jansrud bestemann, foran landsmannen Aleksander Aamodt Kilde, som kjørte nest best fra startnummer 13. På startnummeret bak kom derimot canadieren Erik Guay og snek seg foran.

Oppfordring til våre lesere: Spør Jansrud Hva ville du spurt vår aller største VM-stjerne om? Nå har du mulighet til å spørre Kjetil Jansrud gjennom Dølen. Send inn dine spørsmål i dag!

Kjører for gull

Det så lenge ut til at det skulle bli to norske på pallen, men en annen canadier, Manuel Osborne-Paradis, kryssa mållinja tre hunderdeler foran Kilde. Dermed ble det to canadiere på pallen, i stedet for to nordmenn.

Mens Jansrud beholdt andreplassen. I målområdet sa en sjuk døl seg godt fornøyd med å starte verdensmesterskapet med en medalje.

- Jeg er godt fornøyd ut i fra forutsetningene. Vi kjører for gullet, men når Guay kommer inn 45 hundredeler foran oss, så er det utklassing, sa Jansrud til NRK, småhostende.

- Jeg har hatt det dårligste dagen i dag, det var ikke ekstremt gøy. Men jeg håper det slipper gradvis. På lørdag (utfor) handler det om to minutter, sier Jansrud, som med onsdagens sølv tok sin første VM-medalje i ren fartsdisiplin.