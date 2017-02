Framtidig drift av Sinclair i en tynn tråd

Helt sida det ble bestemt at E6 skulle flyttes, har framtida for vertshuset vært usikker. Sida oppstarten i 1972, da Jon Selfors bygde kroa, har serveringsstedet i stor grad basert seg på gjennomgangstrafikken, på yrkessjåfører og på ekspressbusser, i tillegg til lokalbefolkningen.

For mange har Sinclair vært et fast stoppested, vært nærmest for et landemerke å regne; på vertshuset har de holdt dørene oppe til alle døgnets tider.

– Vi har visst at denne dagen ville komme, at drifta ville endres drastisk. Nå er vi midt oppe i det, og har tatt nødvendige grep. Så får vi ser hva tida framover vil bringe, sier Ingvild Selfors, daglig leder og datter av eier Jon.

Utfordrende tid

Rett før nyttår gikk hun til skrittet å si opp ti av de ansatte, flere av dem har hatt arbeidsplassen sin på Sinclair hele sitt yrkesaktive liv. I dag er det igjen fem ansatte, i tillegg til Selfors sjøl. Men hun har også varsla at hennes tid på kroa er over.

– Det har vært ei utfordrende tid, der vi ikke har visst hvilken bemanning vi måtte ligge på. Vi har oppfordra alle våre ansatte til å søke annen jobb, noen har allerede fått annet arbeid. For min egen del har jeg bestemt meg for å gi meg helt. Jeg har gått flere runder med meg sjøl, det er tross alt en familiebedrift, pappas livsverk. Men jeg er egentlig økonom og føler ikke at jeg har drivkrafta til å stå på videre, forteller hun.

Hadde planene klare

Likt med at ny-vegen ble planlagt, starta også Selfors med planlegging av ei mulig ny kro, langs nye E6. Hun kom så langt at både tegninger og samarbeidspartnere var på plass.

– Vi hadde store planer og var fast bestemt på å prøve – men det viste seg å ikke bli så enkelt. Tomta vi fikk til disposisjon var veldig lita, og det var usikkert hva vi kunne få til på arealet. I tillegg ble det en for stor investering, forteller hun.

Grunnlag for drift

Sinclair har i dag redusert åpningstid, nå stopper heller ikke ekspressbussene på lengre. I utgangspunktet skulle kroa stenge dørene til jul.

Stedet har også ligget ute for salg sida i fjor sommer.

– Det har vært stor aktivitet i styret, som har vurdert situasjonen fortløpende. Vi har utsatt stengedatoen flere ganger, men det er klart, at én dag må en ta en avgjørelse om å stenge. Når det er sagt, har jeg fortsatt troen på at det kan være grunnlag for drift her, sier hun.

For det har vært konkrete interessenter inne som har ønska å kjøpe Sinclair, bekrefter Selfors. Hun har i det lengste håpa at det skulle bli en avklaring.

– Det er viktig for bygda å beholde Sinclair, og med folk som har ønske om å skape noe, mener jeg det er godt mulig å drive kroa videre. Men det har vist seg å være vanskelig å få alle formaliteter rundt et salg i havn. Nå ser det ut som jeg må gi det opp, sier Selfors.

- Så nå går det definitivt mot å stenge?

- Vi skal ha oppe ut februar. Det ser ut som vi stenger da, men det er ikke hundre prosent sikkert, sier Selfors.